VICENZA – Asfaltatura in viale del Sole da domani al 31 ottobre

Da domani, giovedì 25 ottobre, fino a mercoledì 31 sono previsti lavori di asfaltatura in viale del Sole, nel tratto da via Granatieri di Sardegna alla rotatoria con strada delle Cattane (in direzione zona industriale – casello Vicenza Ovest).

In relazione all’andamento dei lavori, che sono previsti dalle 9 alle 12 e delle 14 alle 17, a cura di ViAbilità, sarà chiusa una delle due corsie di marcia.

Si potranno verificare rallentamenti.