VICENZA – ArteVicenza, da venerdì la seconda edizione in Fiera

La seconda edizione di ArteVicenza andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 aprile dalle 10.00 alle 20.00 e lunedì 9 aprile dalle 10.00 alle 13.00 nel quartiere fieristico di Vicenza, nel nuovo e avveniristico padiglione 7, inaugurato nel 2014. Considerato il polo più importante a livello mondiale per il settore dell’oreficeria, la Fiera di Vicenza ha da tempo allargato la sua proposta fieristica con altri eventi dedicati al Lifestyle e al settore lusso con importanti manifestazioni di riconosciuta fama internazionale. ArteVicenza presenterà una selezione tra le più importanti gallerie di arte moderna e contemporanea in Italia, proponendosi al pubblico come una grande mostra d’arte in cui i visitatori potranno trovare, in un’unica vetrina, sia opere “firmate” dai più grandi nomi dell’arte moderna e contemporanea, sia opere dei nuovi talenti contemporanei in ascesa, cui guardano con interesse investitori e collezionisti. Sarà così possibile passeggiare tra assoluti e intramontabili capolavori dell’arte quali: Accardi, Afro, Arman, Baj, Balla, Boetti, Burri, Carrà, Christo, Clemente, De Chirico, De Pisis, Dorazio, Fontana, Guttuso, Haring, Hartung, Klee, Magritte, Mathieu, Matta, Morandi, Picasso, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova, Warhol, Wesselmann e molti altri. A completare l’offerta culturale dell’evento fieristico, torna Contemporary Art Talent Show con una ricca sezione dedicata all’arte emergente ed accessibile, adatta a tutte le tasche. Inoltre da quest’anno la fiera amplierà ulteriormente la sua offerta lanciando la mostra mercato Antiquaria Vicenza, il nuovo appuntamento nordestino dedicato ai collezionisti, agli appassionati, ma anche ai “curiosi” che si affacciano per la prima volta al mondo dell’antiquariato. Un format rinnovato e dinamico, un allestimento luminoso e contemporaneo ad esaltare le bellezze dell’arte antica. L’evento propone ai visitatori un viaggio nell’arte antica, dal Rinascimento al Novecento: a raccontare l’evoluzione del gusto e degli stili ci saranno numerose opere pittoriche di grande valore, ma anche oggetti d’arredamento, arazzi e gioielli. Oltre una trentina gli espositori, per un numero elevato di pezzi rarissimi, considerando anche l’oggettistica in argento, i gioielli e i pregiatissimi mobili antichi. Ampio spazio avrà anche l’arredo, con antiche credenze e trumeau, preziose specchiere veneziane, splendidi arazzi e tappeti pregiati, e ancora argenti settecenteschi di grande valore, sculture lignee di Brustolon, opere marmoree, vasi Gallé, vetri Daum e cornici di diverse epoche. Di sicuro interesse anche la sezione dedicata al gioiello, con una presenza davvero qualificata di espositori provenienti da tutto il panorama nazionale: l’offerta – che contempla tanti pezzi unici di straordinaria fattura artigianale – va dalle parure d’epoca déco ai bracciali anni quaranta. Tutti i pezzi esposti (siano dipinti, mobili o gioielli) sono unici e, per lo più, di grande valore artistico ed economico. Ma non mancherà tuttavia una selezione (in particolare fra l’oggettistica) di offerta destinata a tutte le tasche, per permettere anche a giovani coppie ed appassionati con minore capacità di spesa di aggiudicarsi qualcosa di unico e originale.