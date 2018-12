VICENZA – Arte e cultura: tutte le aperture durante il Natale

La città vestita a festa con cascate di luci e una cortina stellata che avvolge vie e contrade del centro storico è pronta ad accogliere i visitatori che approfitteranno delle vacanze natalizie per scoprire le opere d’arte e i monumenti cittadini.

Quest’anno la mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi”, è la proposta più interessante e da non perdere per chi desidera ammirare alcuni tra i capolavori del Settecento veneto di Palazzo Chiericati e delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari affiancati dalle opere provenienti dal museo Pushkin di Mosca.

Inoltre durante le festività è aperta anche la Basilica palladiana, con la possibilità di vedere il salone e il loggiato al primo piano. E poi la collezione permanente di Palazzo Chiericati, il Museo naturalistico archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza, la chiesa di Santa Corona e il gioiello della città, il Teatro Olimpico.

Mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi”

La mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca” mette in scena lo sviluppo dell’arte veneta del Settecento e il suo impatto deflagrante sull’arte europea in un viaggio che avvicina i visitatori ai protagonisti dell’epoca: Giambattista Tiepolo, Giambattista Pittoni, Luca Carlevarijs, Giambattista Piazzetta, Antonio Giovanni Canal detto Canaletto, Francesco Guardi e Pietro Longhi. La mostra osserverà aperture straordinarie sia nella sede di Palazzo Chiericati che delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari.

Dal martedì alla domenica la mostra, a Palazzo Chiericati, è aperta dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), anche il 26 dicembre. Osserverà aperture straordinarie lunedì 31 dicembre dalle 9 alle 14.30, martedì 1 gennaio dalle 9 alle 19, domenica 6 gennaio dalle 9 alle 19. La mostra rimarrà chiusa il 24 e il 25 dicembre.

La sede delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Aperture straordinarie: mercoledì 26 dicembre dalle 10 alle 18, lunedì 31 dicembre dalle 10 alle 15, martedì 1 gennaio dalle 14 alle 18 e domenica 6 gennaio dalle 10 alle 18 (il 6 gennaio l’ingresso sarà gratuito). Chiuso il 24 e il 25 dicembre.

La collezione permanente di Palazzo Chiericati è accessibile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17 e sarà visitabile anche il 24 e 26 dicembre dalle 9 alle 17. Chiuso il 25 dicembre, il 31 dicembre e l’1 gennaio.

Per rendere possibile l’allestimento della mostra “Il Trionfo del colore” il percorso di visita del museo civico è modificato. Non sarà infatti possibile la visione delle tre sale affrescate, a sinistra dell’ingresso, e della sala dei lunettoni. Pertanto una volta entrati nell’atrio, si scenderà alle sale ipogee del piano interrato, attraverso lo scalone nobile, dove è esposta la collezione di giocattoli storici Cavalli-Rosazza. Poi si potrà salire direttamente al primo piano (dalla scala in vetro del giunto o utilizzando l’ascensore) e da lì il percorso proseguirà come consuetudine.

Basilica palladiana

La Basilica palladiana sarà aperta in via straordinaria dalle 10 alle 18 venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, da mercoledì 26 a lunedì 31 dicembre e in gennaio, da mercoledì 2 a domenica 6, con la possibilità di accedere alla loggia al primo piano e salone; la terrazza rimarrà chiusa.

Per i visitatori residenti a Vicenza e provincia il biglietto di ingresso sarà di 2 euro (è necessario esibire il documento attestante la residenza); per i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale il biglietto sarà di 4 euro; per le scolaresche di ogni ordine e grado, senza distinzione di provenienza geografica è previsto un biglietto per ogni alunno a 2 euro (presentarsi con l’elenco degli studenti su carta intestata della scuola).

Il biglietto è gratuito per minori fino al compimento di 14 anni accompagnati da un familiare maggiorenne, giornalisti italiani e stranieri (su esibizione di idoneo documento che ne attesti l’appartenenza all’ordine), guide turistiche, appartenenti alle forze dell’ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, persone con disabilità e loro accompagnatori; membri dell’Icom (International Council of Museums).

Il biglietto si può acquistare all’Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) attivo all’ingresso della Basilica, nei giorni di apertura del monumento, dalle 10 alle 14.

Il Museo Naturalistico Archeologico, aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17, sarà accessibile anche il 24 e 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 9 alle 17; chiuso il 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio.

Oltre alle collezioni permanenti si potranno vedere due esposizioni temporanee.

“Nei meandri della storia. Valerio Belli e le sue medaglie. Tracce di un percorso tra fama ed oblio”, inaugurata recentemente, è dedicata al grande artista, intagliatore e orafo vicentino Valerio Belli (1468-1546). L’esposizione mette in evidenza lo spessore culturale della produzione medaglistica dell’artista che si interseca con la sua dimensione commerciale creando un mix che ha fatto diventare Belli una sorta di brand europeo, una vera e propria “firma” internazionale anche dopo la sua morte. Ideazione e allestimento: Armando Bernardelli e Antonio Dal Lago, testi e ricerche Armando Bernardelli.

La mostra “Orsi e Uomini. Una preistoria dei Colli Berici” indaga il complesso rapporto di convivenza e di competizione tra gli orsi e gli uomini per lo sfruttamento del territorio e delle sue risorse attraverso l’analisi della documentazione di resti ossei di plantigradi e di strumenti in selce usati per la caccia o per la macellazione delle prede, provenienti da sette siti archeologici. Il pezzo forte è uno scheletro di orso delle caverne, Ursus spelaeus, una specie estinta oltre 24 mila anni fa e che in posizione eretta poteva raggiungere i 3,5 metri di altezza massima. La mostra è arricchita dal ricco reportage fotografico “Orsi e foreste” di Silvano Paiola, con immagini scattate in Finlandia e in Slovenia, che documenta la presenza in natura dell’orso appartenente alla specie Ursus arctos, segnalata in Europa e recentemente anche nelle nostre montagne.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17, resterà aperto anche il 24 e 26 dicembre con lo stresso orario. Chiuso il 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio. Una visita al museo sarà l’occasione per visitare anche l’esposizione “Finis Austriae” con 12 litografie di Anselmo Bucci tratte dal vero durante i giorni della tragedia del dissolvimento dell’impero austro-ungarico.

Il Teatro Olimpico, visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17, sarà aperto anche il 24 e 26 dicembre e il 6 gennaio sempre dalle 9 alle 17. Chiuso il 25 dicembre e l’1 gennaio. Visite interattive POP – Palladio Olimpico Project alle 10 e alle 15.

La chiesa di Santa Corona, aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (al sabato riapertura alle 17.30 per la Santa Messa con ingresso gratuito) sarà visitabile anche il 24 e 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 9 alle 17; chiuso il 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio.