VICENZA – Arrivano i… giacobini

“Arriva a Vicenza il Jacobin Italia, la nuova rivista di approfondimento politico che si ispira al successo editoriale dell’omonimo magazine statunitense, diventato in pochi anni il punto centrale del dibattito progressista e democratico d’oltreoceano. Il Jacobin Italia verrà presentato a Vicenza giovedì 22 novembre alle 20:45 al Porto Burci con la partecipazione di due membri della redazione italiana, David Broder (storico e traduttore) e Lorenzo Zamponi (sociologo alla Scuola Normale Superiore).

Jacobin è una rivista trimestrale fondata da Bhaskar Sunkara con sede a New York che offre un punto di vista socialista e anticapitalista su politica, economia e cultura. La pubblicazione nasce come rivista online nel settembre del 2010, ma nel giro di un anno si aggiunge la versione cartacea. Jacobin viene descritta dal suo fondatore Bhaskar Sunkara come una rivista radicale, “in larga parte il prodotto di una nuova generazione non più legata ai paradigmi della Guerra fredda che sostengono ambienti della vecchia sinistra intellettuale come Dissent o New Politics”. Sunkara sostiene che l’obbiettivo della rivista è di creare una pubblicazione che combini una politica decisamente socialista con l’accessibilità di titoli come The Nation e The New Republic. Durante l’estate del 2018 viene annunciato l’imminente lancio (programmato per novembre dello stesso anno) di Jacobin Italia, prima versione locale extra-USA. Il suo sito web viene aperto con un comunicato il 2 ottobre 2018 ed inizia a pubblicare articoli originali e traduzioni dal 1° novembre, mentre il primo numero della rivista cartacea, trimestrale come la versione statunitense, sarà distribuito dal 15 novembre.

Il Jacobin Italia vuole essere un forum di discussione e di dibattito per tutte quelle istanze progressiste e democratiche che in Italia non hanno spazi e luoghi di confronto. Una rivista plurale, che non lesina di entrare nel dibattito politico-culturale, ma che al tempo stesso approfondisce gli avvenimenti di politica internazionale e nazionale che ormai scandiscono la nostra quotidianità.

Anche per questo, il Jacobin dispone di due piattaforme parallele: la rivista cartacea trimestrale e il sito internet. Il primo numero cartaceo, uscito nelle librerie il 15 novembre, ha come tema “Vivere in un paese senza sinistra”. La presentazione è organizzata dall’associazione Fornaci Rosse.