VICENZA – Arrivano i calendari AIM Ambiente 2019

Più ricchi di informazioni e con più articolati riferimenti ai servizi: sono i nuovi calendari 2019 che AIM Ambiente distribuirà nei prossimi giorni, attraverso i propri addetti, in ogni casa dei quartieri periferici al capoluogo dove la raccolta dei rifiuti è organizzata attraverso il servizio del porta a porta. Mese per mese, il pratico calendario, che è stato progettato anche per esser appeso in modo da averlo sempre in vista, attraverso un pro memoria colorato indica il giorno, l’orario e la tipologia di rifiuto da preparare per la raccolta a domicilio, con le rispettive cadenze previste per ciascuna delle sei aree.

Sono infatti sei le differenti edizioni dell’opuscolo, stampato complessivamente in circa 20 mila copie, che ospitano anche numerose altre indicazioni sulle molte modalità attive nel comune di Vicenza per lo smaltimento dei rifiuti e, soprattutto, i puntuali suggerimenti per una corretta raccolta differenziata, organizzata su 36 tipologie di materiali.

Non mancano poi i consigli per il compostaggio domestico, il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, il trattamento del verde a domicilio, gli orari e i telefoni delle 4 riciclerie attive in città, le piazze dove per sei giorni alla settimana è presente, a rotazione,l’Ecomobile, la nuova struttura di raccolta di 7 tipologie di rifiuto. E per ogni mese, una curiosità, sempre molto interessante, che contribuisce a sensibilizzare gli utenti nel rispetto dell’ambiente, per una maggiore sostenibilità degli attuali modelli economici e di consumo.

Il calendario, sempre suddiviso per aree, è disponibile anche on line sul sito aimambiente.it.