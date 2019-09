VICENZA – Arriva la suocera in casa, incubo per la nuora: arriva la polizia

La polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata ieri sera poco prima delle 22 in un condominio di via Fiume, dove era in atto una lite fra due donne. Già altre volte erano intervenuti in passato sul posto per placare gli animi. Le due contendenti erano la nuora 23 enne serba e la suocera, anche lei serba di 55 anni, assente il marito della 23 enne.

Le due erano venute alle mani dopo aver disquisito sullo svezzamento del figlio di due mesi della 23 enne. La suocera in un eccesso d’ira ha addirittura afferrato per le braccia la nuora e le ha sputato addosso. Quest’ultima dopo averla respinta ha chiamato gli agenti. La situazione in casa è precipitata dopo che la suocera si è trasferita in casa.

Il marito, fuori casa, non pervenuto.