VICENZA – Arresto a Campo Marzo

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, unitamente alla Polizia Locale del capoluogo, durante un controllo congiunto in Campo Marzo rintracciavano e traevano in arresto Abderrahim Essadak, 24enne di nazionalità marocchina, residente a Riese Pio X (TV) nei confronti del quale il Tribunale di Padova, nelle settimane precedenti, aveva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di mesi tre e giorni cinque di reclusione, perché in passato resosi responsabile di reati contro il patrimonio.

L’arrestato, , al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa”.