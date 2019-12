VICENZA – Arrestato dai Carabinieri di Vicenza l’autore della rapina dello scorso 18 ottobre

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Vicenza unitamente a quelli sezione Radiomobile, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione n. 8130/2019 r.g.n.r. e nr. 7327/19 r.g.gip del 04 12 2019 del tribunale di Vicenza – ufficio g.i.p. , Achir Saber, nato in Tunisia, classe1987, in Italia senza fissa dimora. Le immediate e meticolose indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare l’arrestato quale autore della rapina avvenuta il 18 ottobre u.s. nei confronti di E. A. R., nel corso della quale dopo averlo percosso al volto e colpito alla schiena con una bottiglia in vetro, gli sottraeva il portafogli contenente la somma di € 200,00. Achir Saber, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’A.G.