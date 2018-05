VICENZA – Arrestato con passaporto contraffatto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella decorsa notte, in via Zamenhof del capoluogo nel corso di un servizio di prevenzione, procedevano al controllo dell’autovettura Volkswagen Golf alla guida della quale si trovava il cittadino albanese Everest Ajazi, 27enne, con precedenti, il quale all’atto dell’identificazione esibiva un passaporto rilasciato dalle autorità del paese di origine, che da ulteriori verifiche risultava palesemente contraffatto.

I militari, nel prosieguo delle attività, appuravano che l’uomo si era intrattenuto illegalmente nel territorio nazionale, nonostante gli fosse stato notificato nei giorni scorsi un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Bergamo.

La persona, per questi motivi, veniva arrestata per reingresso nel territorio dello Stato e possesso di documenti falsi, ed al termine delle formalità di rito veniva trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella giornata odierna.