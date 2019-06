VICENZA – Arrestato autore di tentata rapina in centro storico

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio del 7 giugno, hanno tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P del Tribunale di Vicenza, Rachid Youla 42enne di nazionalità algerina, residente in città ma di fatto senza fissa dimora.

Le indagini erano state avviate lo scorso 16 maggio, allorquando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza era intervenuta alle ore 07.30 circa in contra’ Giacomo Orefice, in quanto poco prima un 30enne di nazionalità nigeriana era stato vittima di una tentata rapina della sua bicicletta, nel corso della quale l’autore gli aveva causato delle lesioni di lieve entità.

I militari dell’Arma, sulla scorta delle testimonianze acquisite nell’immediatezza ed all’acquisizione di oggettivi riscontri di colpevolezza, giungevano tempestivamente all’identificazione del responsabile, nei confronti del quale veniva chiesto all’Autorità Giudiziaria berica l’emissione di una misura cautelare, accolta dal G.I.P di Vicenza.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Del Papa” a disposizione del P.M titolare dell’indagine che, nei prossimi giorni, procederà al suo interrogatorio.