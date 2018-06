VICENZA – Arma dei Carabinieri, celebrato il 204° annuale di fondazione

I Carabinieri del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, diretto dal Gen. B. Giovanni Pietro Barbano e quelli del Comando Provinciale di Vicenza, comandati dal Col. Alberto Santini, hanno celebrato stamattina la ricorrenza del 204° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri La cerimonia, tenutasi presso la caserma “Chinotto” di via Medici, sede del CoESPU, si è svolta in sobrio stile militare ed ha visto la partecipazione di una rappresentanza composta da Comandanti di Stazione e carabinieri della provincia, militari del Gruppo Carabinieri Forestale e carabinieri del CoESPU, del NATO SP CoE e del contingente italiano dell’Eurogendfor. Dopo la lettura del messaggio indirizzato dal Capo dello Stato al Comandante Generale dell’Arma e dell’ordine del giorno di quest’ultimo hanno preso la parola il Direttore del CoESPU, Gen. B. Giovanni Pietro Barbano ed il Comandante Provinciale di Vicenza, Col. Alberto Santini, i quali hanno rivolto il proprio saluto alle autorità ed agli ospiti intervenuti. Nel corso della cerimonia sono state infine consegnate le ricompense conferite ai carabinieri distintisi in attività di servizio.