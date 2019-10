VICENZA – ARCUGNANO: Incidente fra tre mezzi, donna bloccata nell’auto in bilico

In aggiornamento

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti alle 8.15 in via Breganzola, strada che collega Sant’Agostino di Vicenza con Arcugnano, per un incidente avvenuto fra tre veicoli. Non vi sarebbero feriti ma è stato necessario l’intervento dei vigili per salvare una donna rimasta nel veicolo in bilico a bordo di una scarpata.