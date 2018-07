VICENZA – Architettura, ultimo incontro in Basilica

Ultimo appuntamento prima dell’estate per gli Incontri di Architettura in Basilica Palladiana a Vicenza, l’iniziativa dedicata all’architettura promossa da Abacoarchitettura in collaborazione con prestigiosi atenei italiani ed europei. Dopo l’Incontro con Nicola Baserga, dello Studio Baserga Mozzetti, che sabato scorso ha sviscerato i principi generali del lavoro di studio dei due architetti, sarà la volta di Vincenzo Latina. Sabato 7 luglio dalle 11 alle 13 nel Loggiato, il ciclo si animerà con il docente di Progettazione Architettonica e Urbana presso la scuola di Architettura di Siracusa dell’Università̀ degli Studi di Catania con un incontro dal titolo «Sulla roccia verso il cielo». Latina parlerà del recupero contemporaneo delle città dove le presenze fisiche e la memoria immaginativa restituiscono i centri storici simili ad iceberg, in cui la minima parte affiorante in superficie è sospinta da una maggiore massa sommersa non immediatamente percepibile. Il contemporaneo è, quindi, la risultante della millenaria capacità rigenerativa della città.

Gli Incontri di Architettura nascono a latere della mostra dedicata all’architetto inglese David Chipperfield che racconta il lavoro dei suoi quattro studi di Londra, Berlino, Milano e Shanghai e i progetti attuali, in corso o appena conclusi. «David Chipperfield Architects Works 2018», promossa dal Comune di Vicenza, settore Cultura, promozione della crescita e musei, in collaborazione con Abacoarchitettura e Ordine degli Architetti di Vicenza, sarà aperta fino al 2 settembre. La serie degli Incontri di Architettura con docenti e ricercatori dell’ateneo svizzero, una delle migliori scuole di architettura d’Europa, è promossa da Abacoarchitettura in collaborazione con l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio.

La professione dell’architetto implica sempre più lo sviluppo di forme di competenza innovative e trasversali; per questo motivo, per offrire un’importante opportunità di approfondimento su questi temi, Abacoarchitettura ha deciso di affiancare alla mostra di architettura in Basilica Palladiana gli Incontri dedicati alle diverse visioni dell’architettura, affrontate e spiegate al pubblico (addetti ai lavori e non solo) da docenti, professionisti e ricercatori della prestigiosa Scuola di Architettura. La partecipazione agli eventi, tutti nel Loggiato della Basilica Palladiana, è valida per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

Vincenzo Latina laureato in Architettura allo IUAV di Venezia, dal 1990 al 1991 è collaboratore presso lo studio di Francesco Venezia. Nel 1992 inizia l’attività professionale. Attualmente è Professore di Progettazione Architettonica e Urbana presso la scuola di Architettura di Siracusa dell’Università̀ degli Studi di Catania. E’ stato docente a contratto presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. Negli ultimi anni, nell’isola di Ortigia, il centro antico di Siracusa, ha realizzato alcuni interventi mirati di rivitalizzazione e riqualificazione urbana, interventi che hanno posto i suoi progetti all’attenzione della critica e dei principali media dell’architettura contemporanea, nazionale ed internazionale. Ha realizzato numerose pubblicazioni, tenuto lecture ed esposto le sue opere in mostre d’architettura nazionali e internazionali; è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti.

Da segnalare che proseguirà fino al 15 luglio l’iniziativa degli Aperitivi con l’Architettura: nelle giornate di domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00, il prezzo del biglietto per la grande mostra (intero 12 euro, ridotto 8 euro) comprenderà anche l’accesso alla Terrazza della Basilica e l’aperitivo. Un’occasione straordinaria per godere di una delle più belle viste della Città, assaporando un aperitivo dopo aver visitato l’esposizione che racconta come nascono i progetti negli studi del grande architetto famoso in tutto il mondo.