VICENZA – Arav, allevatori veneti sempre più innovativi

“Abbiamo fatto un gran lavoro. Non intendiamo essere autoreferenziali, ma è innegabile che la riorganizzazione di Arav, con un’attenta progettualità, ha portato ad importanti risultati, tra cui il rinnovo delle macchine del laboratorio, dando alle aziende in tempo reale i dati dei controlli funzionali, mettendo in rete le stalle venete in controllo funzionale, sburocratizzando l’anagrafe zootecnica ed il modello 4 elettronico. E, tra poco, ci auguriamo arrivi anche la ricetta elettronica”. Con queste parole il presidente dell’Associazione regionale allevatori del Veneto, Floriano De Franceschi, ha aperto l’assemblea generale dell’Associazione, venerdì scorso nella sede associativa di Vicenza, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan, dei delegati di Arav e del presidente Coldiretti Veneto e Vicenza, Martino Cerantola, del direttore di Unicarve, Giuliano Marchesin, evidenziando la collaborazione della Regione Veneto in tutti i passaggi di riorganizzazione e riqualificazione. Tra le priorità evidenziate, il benessere degli animali, un’equilibrata sostenibilità ambientale, la maggior tracciabilità delle produzioni e la tutela della biodiversità, nonché un rapporto sempre più prossimo tra l’allevatore ed il cittadino consumatore. All’assemblea l’assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan è stato molto chiaro: “la Regione Veneto sarà sempre al fianco dell’Arav riorganizzata ed innovativa, perchè il lavoro fatto ed in corso è fondamentale per le stalle venete. L’impegno profuso per le aziende di montagna, dove il bosco non curato è aumentato del 45% rispetto ai prati è un’innegabile evidenza”. Sollecitato dall’assemblea da alcuni rappresentanti degli avicoli, per i quali da quest’anno il Ministero ha riconosciuto il registro anagrafico, sul fatto che il 30 giugno prossimo scadrà la deroga alle prescrizioni per la aviaria, Pan ha evidenziato che “proprio giovedì prossimo è prevista una riunione per decidere il da farsi alla scadenza della deroga”.

Il quadro generale. “Pur con il taglio del 50% dei finanziamenti pubblici, mantenendo quasi le stesse vacche in controllo rispetto allo storico – aggiunge il presidente De Franceschi – grazie al software SI@lleva e ad un’attenta gestione della forza lavoro, siamo in grado di dare una mano concreta alla zootecnia veneta. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo lavorando per innovare il sistema zootecnico veneto e portarlo nelle condizioni di dare una risposta alle mutate esigenze dei consumatori, orientati verso un’etica eco-sostenibile delle produzioni, nel rispetto del benessere degli animali e dell’equilibrio ambientale”.

L’innovazione. Arav conta su un laboratorio in costante ammodernamento, per dare la massima risposta alle stalle ed alle Latterie venete. È stato avviato un tavolo con Veneto Agricoltura per ricercare la strategia migliore tra i due laboratori e dare risposte tempestive, efficaci ed economiche alle analisi richieste. L’ultimo acquisto fatto per il laboratorio di Arav, la macchina per analizzare le cellule somatiche differenziali, è indispensabile per ridurre le mastiti e l’uso di farmaci nelle stalle.

Problematiche del lupo. “I predatori rappresentano un pericolo non di poco conto – aggiunge il presidente De Franceschi – ed il lupo minaccia il bestiame degli allevatori, costantemente in apprensione. Arav si è attivata da subito per facilitare i soci nel quantificare il danno dell’animale colpito, ma soprattutto per sensibilizzare la Regione Veneto sulla necessità di contenere la presenza del predatore nelle aree di alpeggio, poiché la prevenzione è stata in tante aree impraticabile ed in altre inefficiente. Collaboriamo con Coldiretti per aiutare la Regione Veneto ad approvare un provvedimento di carattere strutturale e risolutivo”. L’assessore Pan, nel merito ha concluso: “la Regione Veneto sta lavorando, d’accordo con Comunità montane, Comuni ed Associazioni per la prevenzione ed il contenimento dei fenomeni”.