VICENZA – Apre supermercato, blitz ‘calcistico’ del Comitato Studentesco

Blitz del Comitato Studentesco di Vicenza nel giorno dell’apertura del supermercato Aldi a Villaggio del Sole. Ieri giovani militanti ‘armati’ di pallone e divise si sono presentati all’inaugurazione.

“Oggi apriva il nuovo supermercato Aldi -scrivono in una nota- che ha sostituito il vecchio campetto da calcio parrocchiale di villaggio del sole; esso rappresenta solo uno dei tanti progetti di cementificazione che stanno colpendo il nostro territorio, in effetti è una vera e propria catena di disastri che dopo le recenti scoperte (la zona ex barcaro ed il progetto di San Felice) non sembrano finire.Di fatto la nostra giunta svende a società private il terreno pubblico ancora edificabile, ignorando bellamente la nostra salute ed il nostro stesso futuro.Narrando l’ennesimo guadagno sulla scia di rotatorie e bretelle, ci stanno solo prendendo in giro. Così quest’oggi alle 18:00 circa abbiamo giocato quella partita di calcio, prenotata anni fa nel campetto della parrocchia di San Carlo, gridando ancora una volta il nostro odio nei confronti del consumo che avanza, devastando il verde e le nostre vite; ma sta volta armati di squadra e pallone. Per riportare alla luce anche col sorriso, quello spazio verde d’aggregazione sportiva ora soppiantato al cemento e alla merce”.