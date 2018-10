VICENZA – Anziana in bici investita da un’auto

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Un incidente avvenuto stamattina alle 11 in città, in viale D’Aviano, sta paralizzando il traffico cittadino. Un’anziana 70enne in bici è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali da un’auto guidata da un 70enne. Le condizioni della donna sono gravi, mentre l’investitore è sotto shock.