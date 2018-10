VICENZA – Anti-degrado, Buddy colpisce ancora

Ieri pomeriggio il cane antidroga condotto dal commissario Achille Costa, vicecomandante del consorzio di polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, ha permesso alla pattuglia antidegrado della polizia locale di stradella Soccorso Soccorsetto di rinvenire a terra, in Campo Marzo, sul lato di viale Ippodromo, 15,60 grammi di marijuana.

La perquisizione è avvenuta nell’ambito dell’attività di controllo eseguita nelle aree verdi di via Allende e Parco Fornaci, oltre che di Campo Marzo, dove due persone sono state identificate, O.O., 20 annni, e I.C., 22 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, nonché segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (9,79 grammi e 0,93 rispettivamente).

È stato invece segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti, ma finalizzata allo spaccio, B.L., 23 anni, di nazionalità gambiana, trovato senza documenti, ma in possesso di tre involucri di nylon contenenti 29,10 grammi di marijuana. L’uomo – identificato in via Allende assieme ad altre quattro persone, di cui un’altra sprovvista di documenti – è stato inoltre segnalato all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

A Parco Fornaci, infine, dove sono state identificate tre persone, è stato consegnato un verbale da 50 euro nelle mani di A.S.I., 51 anni, della Mauritania, per uso di bevande alcoliche in area pubblica.