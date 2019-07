VICENZA – Annullato Viva Verdi, niente show in piazza dei Signori

Alla fine ha prevalso la ragionevolezza sulle pressioni e sulle inopinate volontà di chi organizzava di mettere in scena lo stesso uno spettacolo che rischiava di diventare grottesco: Viva Verdi come anticipato da Tviweb non si farà. I dati dell’Arpav infatti sullo stato di salute dell’aria del vicentino dopo il violento incendio che ha devastato una fabbrica di vernici di Brendola non sono ancora noti; per cui tutti i sindaci hanno scelto la strada della prudenza da Brendola a Montecchio, da Sovizzo a Creazzo, da Altavilla a Vicenza è così via. Il sindaco Rucco ha annullato tutti gli spettacoli all’aria aperta e quindi anche Viva Verdi, il classico appuntamento con la lirica in centro città che così viene annullato. Una decisione saggia e pienamente condivisibile. Con la buona pace di chi rischiava di mettere in piazza non uno spettacolo di musica ma uno spettacolo di dubbio gusto la sera dopo l’evento drammatico di Brendola.