VICENZA – Annullato il Vicenza Pride 2020

I volontari e le associazioni del Coordinamento Vicenza Pride annunciano che la parata dell’orgoglio prevista per il 20 giungo 2020 è stata annullata.

In queste settimane l’emergenza COVID-19 pone un’unica priorità: la salute dei cittadini e delle cittadine.

Torneremo il prossimo anno a manifestare a sostegno dei diritti della comunità LGBT.

Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti coloro che in questo momento lavorano eroicamente per salvare vite umane.

Nei prossimi mesi la nostra attenzione sarà rivolta a tutte le persone in difficoltà .