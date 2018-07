VICENZA – “Anguria ubriaca” per il compleanno, 16 ragazzi in ospedale

Un’anguria ubriaca li fa portati tutti al pronto soccorso: la disavventura di un gruppo di ragazzi tra i 16 e 19 anni è avvenuta sabato sera quando, riuniti per un compleanno in una casa a San Bortolo a Vicenza, hanno abusato del frutto dell’estate declinato in maniera alcolica, tra vodka, gin, vino e birra. E dopo la festa del sabato sera, gli effetti non sono tardati ad arrivare quando, nel pomeriggio di domenica, 16 di loro hanno avuto bisogno di cure al pronto soccorso del San Bortolo. Una ragazzina di 16 anni è stata trattenuta in osservazione per aver rischiato il coma etilico.