VICENZA – Ancora un’occupazione abusiva

Dopo la notizia delle incursioni all’ex night Plaza di via Lanza, torna l’occupazione degli ex Magazzini Generali

Segnalazione da parte dei cittadini di una nuova occupazione abusiva degli ex magazzini generali da parte di senzatetto: su richiesta del sindaco la curatela fallimentare è pronta ad intervenire non appena avrà l’autorizzazione del giudice delegato



La polizia locale aveva proceduto allo sgombero qualche tempo fa, ma i senzatetto sono tornati ad occupare abusivamente gli stabili degli ex magazzini generali, trasformando gli ambienti in abitazioni di fortuna.

La segnalazione è giunta da alcuni residenti dei condomini adiacenti ma non trova impreparata l’amministrazione comunale che, tramite il sindaco Francesco Rucco, che ha la delega specifica alla Sicurezza, fa sapere che si tratta di un’area privata interessata da un fallimento.

“Mi sono attivato fin da subito per chiedere al curatore fallimentare Marco Grassetto di intervenire al fine di risolvere la vicenda in modo definitivo attraverso una completa muratura di tutti gli accessi – afferma il primo cittadino, che aggiunge – “Prima, però, il curatore deve avere il via libera necessario dal giudice delegato al fallimento e non appena arriverà, sarà lo stesso curatore a dare avvio ai lavori tramite un’azienda privata mentre l’amministrazione avvierà un nuovo sgombero con la polizia locale”.