VICENZA – Altro sgombero a Ponte Alto, il plauso di Rucco

Per l’ennesima volta le forze dell’ordine sono intervenute in un edificio abbandonato in via dei Montecchi a Vicenza (Zona Ponte Alto), da anni in balìa di senzatetto dediti ai furti.

Stamane sono intervenute la Polizia di Stato con l’ausilio della questura e del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto e di due pattuglie di Polizia Locale.

Sono state trovate, nell’edificio fatiscente e in condizioni igieniche estreme, 12 persone, tutte di nazionalità rumena, fra cui una donna. Tutti con un’età compresa fra 21 e 56 anni. La proprietà dell’immobile risulta essere suddivisa in tre parti. Una parte dell’azienda veronese Uniontex (in procedura fallimentare) una parte di B.P. 88enne di Brendola e una terza parte in comproprietà fra i due soggetti.

Sono stati tutti denunciati per occupazione abusiva di edifici.

Fra questi vi erano anche due individui, M.M. 27enne e B.C. 24enne, colpiti da un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza.

Un terzo individuo, M.I. di 25 anni, è stato ritenuto responsabile, dopo riconoscimento della parte lesa, di una rapina compita il 31 dicembre 2017 all’interno del negozio Aumai di viale San Lazzaro 33 a Vicenza.

In quell’occasione due individui avevano prelevato dal negozio delle ricestrasmittenti. Una volta sorpresi dal personale, uno dei due colpì un addetto del negozio con una bottigliata in testa. Nella fuga perdettero un cellulare, che si è poi scoperto appartenere ad una donna rumena (G.C. di 31 anni) senzatetto che frequenta uno dei due malviventi. Il commesso fu colpito da una bottigliata mentre il titolare fu preso a colpi di manico di scopa. Entrambi riportarono lievi lesioni.

Dopo riconoscimento fotografico, M.I. che nell’occasione impugnò la bottiglia colpendo l’addetto, è stato denunciato per rapina e lesioni.

Sullo sgombero interviene anche il sindaco Rucco:

“Vicenza non può accettare che edifici dismessi diventino rifugi malsani per gruppi di abusivi. Plaudo all’intervento di sgombero messo in atto questa mattina in via Frescobaldi dalla questura a cui hanno preso parte anche agenti della polizia locale. L’azione congiunta e coordinata tra le forze dell’ordine è la miglior arma contro il degrado, insieme alla riqualificazione urbana di cui la mia amministrazione intende farsi promotrice. A partire proprio dalla rinascita della porta ovest della città, uno degli elementi qualificanti delle nostre linee programmatiche”.