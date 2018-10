VICENZA – Ancora guasto semaforo fra viale D’Alviano e via Manzoni

Il semaforo all’incrocio tra viale D’Alviano e via Manzoni è spento per un guasto.

In attesa dell’intervento di riparazione, che dovrebbe avvenire in nottata, è stato disposto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Pajello in viale D’Alviano, in direzione ospedale, e per quelli provenienti da via Manzoni in viale d’Alviano, in direzione porta Santa Croce.

Il Comune raccomanda la massima attenzione nell’affrontare l’incrocio.