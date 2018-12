VICENZA – ANCHE TU REGALI ON-LINE?

Addio shopping nei negozi, niente più caos pre-Vigilia e code ansia dell’ultimo momento. Prende sempre più piede anche in Italia la moda (e la comodità) di comprare i regali di Natale on line. Non solo su Amazon, ma sui molti siti che Internet offre per regali veloci, economici, originali. Anche i Vicentini ne fanno uso? Servizio di Ottavia Castegnaro.