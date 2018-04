VICENZA – Amministrative, Fratelli d’Italia: “Siamo fondamentali per ricompattare il centrodestra”

Vincenzo Forte, Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Vicenza, commenta ciò che è accaduto oggi sull’affaire dei candidati sindaci del centrodestra di Vicenza e Treviso: “Nel momento in cui abbiamo letto sulla stampa che i dirigenti regionali di Lega e Forza Italia avevano deciso da soli i candidati sindaci di Treviso e Vicenza abbiamo sollevato due questioni fondamentali. La prima questione inerente al metodo, perché un candidato che sia rappresentativo dell’intero centro-destra non può essere indicato solo dai dirigenti di due dei quattro partiti che lo compongono ma deve essere concordato tra i quattro partiti di centro-destra. La seconda questione di merito: senza Gentilini e le sue liste civiche a Treviso il centro destra non vince, così come a Vicenza senza Rucco e le sue liste civiche il centro destra non vince. A Treviso i dirigenti regionali di Lega e Forza Italia avevano in un primo momento escluso la possibilità di far entrare in partita le liste civiche legate a Gentilini, escludendo quindi una fetta importante dell’elettorato di centro-destra, decisione poi modificata in base alla forte presa di posizione di Fratelli d’Italia che ha portato gli alleati a condividere la necessità di ricompattare tutto il centro-destra includendo Gentilini e le sue liste. A Vicenza c’è la concreta possibilità di ripetere lo stesso risultato. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto l’opportunità di unire le forze del centro-destra a supporto di un candidato di Vicenza con esperienza amministrativa, con capacità di aggregazione e di catalizzare consenso aggiuntivo rispetto alla sommatoria dei voti che possono portare in dote i partiti del centro destra. Il candidato che secondo noi risponde a queste caratteristiche è senza dubbio Francesco Rucco. Finalmente le posizioni di Fratelli d’Italia sono state condivise anche da Lega e Noi con l’italia che nel corso del tavolo regionale tra i coordinatori regionali dei 4 partiti del centro destra, tenutosi oggi a Padova, hanno formalizzato il loro sostegno a Francesco Rucco. Spetta ora a Forza Italia, anche alla luce del ritiro del loro candidato a Sindaco Fabio Mantovani, capire l’importanza di tenere il centro destra unito e di convergere tutti sulla candidatura di Francesco Rucco”.