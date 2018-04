VICENZA – Amministrative, cittadini dell’Unione europea: tutte le info

Per votare alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del 10 giugno i cittadini non italiani, appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea devono presentare domanda di iscrizione alle apposite “liste elettorali aggiunte” entro l’1 maggio (il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni) esibendo un documento di identità. Devono essere maggiorenni, residenti a Vicenza, godere del diritto di voto, sia in Italia che nello Stato di origine. La domanda (con la carta d’identità) può essere presentata di persona direttamente all’ufficio Elettorale in piazza Biade 26; tramite posta raccomandata da inviare all’ufficio Elettorale del Comune di Vicenza, piazza delle Biade 26, 36100 Vicenza; tramite scansione in formato Pdf da spedire all’indirizzo email uffelettorale@comune.vicenza.it o alla PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

L’ufficio Elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, procederà all’iscrizione del cittadino richiedente nelle apposite “liste elettorali aggiunte”. Al neo iscritto verrà consegnata la tessera elettorale, direttamente al domicilio tramite messo comunale o agente di Polizia locale, nella quale sono indicati numero e indirizzo del seggio elettorale dove recarsi per l’espressione del voto. Domanda d’iscrizione nella lista elettore aggiunta del Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/79178

Ufficio Elettorale, Palazzo degli Uffici (primo piano), piazza Biade 26

Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (accesso libero); martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18 (solo su appuntamento prenotato online)

Tel. 0444221430, 0444221429, 0444221432 e 0444221433 fax 0444221431

Email: uffelettorale@comune.vicenza.it

Informazioni: Voto cittadini comunitari per elezioni comunali