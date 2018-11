VICENZA – AMATRICE, PER NON DIMENTICARE

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La città di Vicenza fa fronte comune per essere vicino alla popolazione di Amatrice e lo fa con la musica: sabato 17 novembre alle 21 al Teatro Comunale cittadino si esibiranno infatti i Wit Matrix, famosa tribute band dei Pink Floyd, nel concerto di beneficenza e solidarietà “Amatrice, per non dimenticare”. Servizio di Karemi Furlani.