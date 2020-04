VICENZA – Altre sette persone sanzionate (ricordate che servono guanti e mascherina)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sono 191 i controlli effettuati ieri, giovedì 16 aprile, dalla polizia locale su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus.

Le persone controllate sono state 152, 60 delle quali a piedi e 92 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 41 esercizi pubblici e attività commerciali.

Ad essere sanzionate sono state 7 persone. Un cittadino è stato controllato mentre circolava in bicicletta senza utilizzare la mascherina o altri dispositivi per coprire naso e bocca né guanti, gel o altra soluzione igienizzante come previsto dalla nuova ordinanza della Regione Veneto, mentre le altre 6 persone (4 a piedi e 2 conducenti di veicoli) circolavano sul territorio senza un valido motivo.

Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.