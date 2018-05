VICENZA – All’Istituto Piovene la Gara nazionale degli Istituti Tecnici

L’Istituto Piovene oggi e domani ospita la Gara nazionale degli Istituti Tecnici ad indirizzo amministrativo ( AFM) indetta dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese. “L’Istituto organizza questa gara – spiega la professoressa Chiara Simionato – in quanto la nostra alunna Evelin Casarotto si è qualificata al primo posto nella Gara Nazionale dello scorso anno scolastico”. In questi due giorni, quindi, sono ospiti della scuola e della città di Vicenza ben 32 studenti provenienti da tutta Italia, accompagnati dai propri docenti, che si daranno battaglia nella Gara per uscirne vincitori.