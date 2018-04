VICENZA – All’Astra rivive il leggendario Freddie Mercury

Sono descritti come la miglior tribute band d’Europa, capace di far rivivere con show spettacolari, sold out in ogni teatro, piazza e arena che li abbia ospitati, la leggendaria formazione capitanata da Freddie Mercury; originari di Vicenza, hanno conquistato il pubblico internazionale con la loro straordinaria capacità di ricreare l’emozionante esperienza dal vivo di quella che è da molti considerata come la migliore live-band della storia. Ed ora, dopo una serie di memorabili tappe in Germania, si preparano a sbarcare al Teatro Astra: sono i Break Free – Queen Tribute Show, che sabato 28 aprile alle 21 infuocheranno il palcoscenico con il loro “LONG LIVE THE QUEEN”. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. “LONG LIVE THE QUEEN” è l’ultima creazione della formazione veneta: uno spettacolo in cui il rock dei Queen incontra la musica classica grazie alla presenza di un quartetto d’archi e di uno special guest, per un connubio inedito immerso in uno spettacolare show di luci ed effetti speciali, proprio come nella migliore tradizione live dei Queen. Uno show ispirato ai grandi concerti e tour degli anni d’oro del gruppo come il Magic Tour, il The Game Tour, Il Live Aid e il celeberrimo Live at Wembley, durante il quale si alterneranno tutti i più grandi successi della band tra cui “Bohemian rhapsody”, “We are the champions”, “Don’t stop me now”, “The show must go on” e Somebody to love”. Il progetto Break Free nasce da quattro musicisti pluridiplomati – Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto – uniti dalla passione per i Queen e dal desiderio di ricreare il più fedelmente possibile l’atmosfera dei loro leggendari concerti, entrati nella storia per la loro teatralità sapientemente costruita grazie a poderosi impianti audio, effetti di luce pirotecnici e innovativi e costumi stravaganti, oltre naturalmente alla potenza trascinante di brani come “We will rock you” e “We are the champions”, scritti con l’obiettivo specifico di suscitare la partecipazione del pubblico, e alla carismatica presenza scenica del leader Freddie Mercury, universalmente riconosciuto come uno dei migliori frontman della storia della musica e oggetto dell’ammirazione di musicisti come David Bowie, George Michael, Kurt Cobain, Robbie Williams e Bob Geldof. “LONG LIVE THE QUEEN” deve il suo successo a uno studio costante e minuzioso dell’immagine e della resa, potenziato dalle possibilità offerte dalle moderne attrezzature e know-how tecnico. Il cantante dei Break Free, Giuseppe Malinconico, è stato descritto da molti fan della band britannica come “il miglior Freddie Mercury dopo il Freddie Mercury originale”: un risultato ottenuto attraverso l’analisi meticolosa del linguaggio corporeo, del timbro vocale, dell’estensione, dell’accento e della pronuncia del cantante scomparso nel 1991, che Malinconico riesce ad incarnare in maniera ineguagliata. Lo stesso dicasi per gli altri membri della band – Barbieri alla chitarra elettrica, Marino alla batteria e Zanotto al basso – capaci di ricreare lo stile e l’energia di Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Ad accompagnarli, in “LONG LIVE THE QUEEN”, Stefania Lupato al primo violino, Daniela Dalle Carbonare al secondo violino, Giovanna Damiano alla viola e Riccardo Bortolaso al violoncello, che presenteranno anche alcuni brani solisti ispirati alla musica e alla storia dei Queen.