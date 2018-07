VICENZA – Alla Bertoliana “INchiostro un’ora con …. Guido Piovene”

“INchiostro un’ora con …. Guido Piovene” giovedì 26 luglio nel chiostro della Bertoliana a Palazzo San Giacomo

“Il viaggio in Italia da Guido Piovene ai giorni nostri” è l’ultimo degli incontri previsti di “InChiostro. Un’ora con…”, iniziativa della Bertoliana tesa alla riscoperta di pagine e libri di scrittori vicentini. L’incontro è fissato per giovedì 26 luglio, alle 19.15, nel chiostro di Palazzo San Giacomo (contrà Riale, 5).

“Viaggio in Italia” di Piovene venne edito da Mondadori nel 1957: l’incontro sarà l’occasione per la rilettura di una delle più importanti opere del grande scrittore vicentino, destinata a diventare la più celebre guida letteraria di quegli anni, «scrupoloso come un censimento, fedele come una fotografia e circostanziato come un atto d’accusa» disse Indro Montanelli. Ma sarà anche un evento che si proporrà di attualizzare questo testo e reinterpretarlo alla luce di nuovi viaggi e reportage di scrittori e giornalisti italiani che hanno descritto gli stessi luoghi cinquanta-sessant’anni dopo. Ecco che allora Vicenza, la città e le periferie si incontrano e si scontrano con le “stesse pagine” di Vitaliano Trevisan, tratte da “Works” e “Tristissimi Giardini”. E il Veneto di Piovene si rispecchia nella “Ballade de Jadis” di Giulio Mozzi, si ritrova nel viaggio in vespa tra Fusina e Porto Marghera di Roberto Ferrucci, nella Venezia di Tiziano Scarpa e nei versi di Fabio Franzin, una delle voci più alte della poesia contemporanea veneta e italiana.

Nel corso dell’incontro l’attore Pino Costalunga leggerà brani di “Viaggio in Italia”, alternandosi alla chitarra e alla voce di Giorgio Gobbo, fondatore e anima del gruppo musicale Piccola Bottega Baltazar, che andrà a riproporre le musiche e le canzoni che si trasmettevano alla radio negli anni Cinquanta, al tempo delle letture radiofoniche del Viaggio.

La Biblioteca Bertoliana conserva le Carte di Guido Piovene, ricevute nel 1993 da Gemma Maggi Pavia, sorella minore di Mimy Piovene, moglie di Guido: l’archivio è ricco di manoscritti e dattiloscritti dei romanzi, articoli di giornali e riviste, saggi, quaderni di appunti dei viaggi, corrispondenza con nomi importanti della cultura italiana del secodno dopo guerra: Mondadori, Montale, Barolini, Guttuso, Calvino, Moravia, Silone, Saba, Parise, Montanelli.

L’evento di giovedì 26 si concluderà con un aperitivo con vini offerti dalle Cantine Soldà.

In caso di maltempo si svolgerà a palazzo Cordellina (contrà Riale 12). L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni:consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it; Tel. 0444 578203.