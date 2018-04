VICENZA – Alcool e marijuana in via Torino

Controllo da parte delle pattuglie in servizio antidegrado della Polizia Locale di Vicenza nel pomeriggio di venerdì su cinque soggetti di colore che si intrattenevano in Via Torino lato area ex Domenichelli. Per tre di loro è scattata la sanzione per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico (50 euro). Inoltre un attenta ispezione compiuta nei pressi della recinzione dove stazionava il gruppetto permetteva il recupero di un involucro di plastica contenente 7,5 grammi di marijuana la cui proprietà però non era possibile attribuire con certezza a nessuno dei presenti.