VICENZA – Al via la vaccinazione per i nati nel 1951

In ULSS 8 Berica la campagna di vaccinazione anti-Covid entra già nella fase successiva, con l’avvio della somministrazione del vaccino anche ai settantenni. Inizialmente il vaccino sarà somministrato ai nati nel 1951 (circa 5.000 persone nel territorio dell’ULSS 8 Berica), a partire da mercoledì 24 marzo.

La vaccinazione, che avverrà con il vaccino AstraZeneca, sarà su prenotazione, attraverso il sistema iCup, accessibile dal sito dell’ULSS 8 Berica: qui, in pochi minuti, gli utenti potranno accedere al calendario delle sessioni già programmate dall’ULSS 8 Berica, scegliendo il giorno, l’orario e la sede preferita tra Vicenza, Lonigo, Noventa Vicentina, Trissino e Valdagno.

La prenotazione è riservata per il momento ai soli nati nel 1951, ma con il medesimo sistema, successivamente sarà la volta dei nati nel 1950 e così via progressivamente per classi di età fino ai nati nel 1942. L’ULSS 8 Berica comunicherà di volta in volta l’apertura delle prenotazioni anche per le successive corti di età.

La classe di età di appartenenza sarà verificata al momento della somministrazione.

Complessivamente, i cittadini residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica tra i 70 e i 79 anni sono circa 47 mila.