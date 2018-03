VICENZA – Al via la riqualificazione di Viale Margherita

Un’area da tempo dismessa a due passi dal centro storico sarà riqualificata grazie a una complessa operazione messa a punto grazie alla stretta collaborazione di pubblico e privato. Si tratta dell’ex superficie produttiva di oltre 6 mila metri quadrati tra viale Margherita e viale Dieci Martiri. “La giunta – annuncia l’assessore alla semplificazione e innovazione tecnologica Filippo Zanetti – questa mattina ha dato il via libera a una convenzione che, dopo il passaggio in consiglio comunale, potrà finalmente dare nuova vita ad un intero isolato, con la realizzazione di edifici dalla qualità architettonica elevata”. Anche sul fronte della destinazione dei tre volumi previsti nell’intervento, che si avvale delle potenzialità previste dal piano casa, l’assessore esprime soddisfazione: “La loro destinazione non sarà solo commerciale, residenziale e direzionale, ma ci saranno anche spazi destinati ad attività di rieducazione per persone con disabilità e un futuro centro medico”. Infine, le opere di urbanizzazione prevedono la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo viale Margherita, sul cui fronte si affacceranno le vetrine di nuove attività commerciali, la sistemazione del marciapiede lungo viale Dieci Giugno e un nuovo accesso alla confinante sede dell’Università, con il via libera della Provincia proprietaria del plesso.