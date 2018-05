VICENZA – Al Teatro Ruggeri e i Decibel per l’unica data in Veneto

Dopo la fortunata esperienza del 2017, con l’album “Noblesse Oblige” che ha segnato la reunion del gruppo e il lungo tour, i Decibel continuano ad essere presenti sui palcoscenici nazionali: passati a Sanremo con il brano “Lettera Dal Duca”, sono attualmente impegnati nella nuova tournée, partita il 13 aprile da Senigallia. Il tour nazionale farà tappa a Vicenza – unica data veneta – sabato 5 maggio alle 21.00 al Teatro Comunale, nell’ambito degli Spettacoli Fuori Abbonamento della Fondazione TCVI. Con questo evento musicale la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza riprende la consuetudine dei concerti di primavera che ha visto negli anni alternarsi sul palcoscenico del Comunale i big della musica italiana ed internazionale. Per la data di Vicenza dei Decibel con Enrico Ruggeri, al TCVI sabato 5 maggio, restano ancora dei biglietti. I Decibel, la band capitanata da Enrico Ruggeri, arrivano dunque a Vicenza con il nuovo tour che porta il nome dell’ultimo disco “L’Anticristo” a qualche settimana dal debutto, al Teatro La Fenice di Senigallia. Sono previsti nei prossimi mesi una serie di concerti che li porteranno in tutta Italia. “L’avventura di “Lettera dal Duca” non poteva che partire da Berlino – hanno dichiarato i membri della band – dove i Decibel sono approdati per girare il video della canzone, con la regia di Giacomo Triglia. I mitici Hansa Studios, a due passi dal punto nel quale passava il muro, dove David Bowie scrisse e registrò Heroes e le canzoni della “trilogia berlinese” sono stati il punto di partenza per un “corto” nel quale la band si muove nella parte est della città, tra vecchi fantasmi e nuove suggestioni”. “L’Anticristo, il tour che prende il nome dall’ultimo album di inediti uscito in febbraio, è un’esperienza destinata a segnare il cammino del rock italiano, anche se Decibel ed Enrico Ruggeri sono difficilmente etichettabili in un genere musicale preciso. Lo storico gruppo, composto da Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, si caratterizza in fatti per un mix di glamour stilistico, sound ricercato e coerenza interpretativa, ingredienti che si ritrovano nel nuovo lavoro, ricco di fascino e di forte impatto a livello sonoro ed emozionale.