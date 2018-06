VICENZA – Al Convention Centre IEG gli esperti mondiali delle patologie renali

Chiude oggi nella cornice del “Vicenza Convention Centre – IEG”, la 36^ edizione del “Course on AKI & CRRT” (12-13-14 giugno), l’appuntamento internazionale su ricerca, innovazione e cura della malattie renali da più di 20 anni accolto nella struttura congressuale vicentina di “Italian Exhibition Group”. Manifestazione di cui sono stati protagonisti più di 500 specialisti provenienti da tutti i Paesi UE e da nazioni quali: Cina, Giappone, India, Nuova Zelanda, Brasile, Cile, Filippine, Sud Africa, e Guinea Bissau. Palcoscenico delle sessioni plenarie il grande “Palladio Theater” con i suoi 700 posti, le sale “Tiziano” e “Giotto”, che hanno ospitato seminari e workshop, mentre il primo piano del centro congressi si è trasformato in una grande area espositiva riservata a Enti, Istituzioni e imprese partner della manifestazione.

Obbiettivo della tre giorni, offrire un corso dedicato a condividere i progressi più importanti nel campo della nefrologia, della terapia intensiva e della cardiochirurgia, grazie agli interventi di 50 tra i migliori scienziati e ricercatori del settore. “Sono due decenni anni che organizziamo un corso internazionale a Vicenza – spiega il professore Claudio Ronco, direttore del dipartimento di nefrologia di Vicenza dell’International Renal Research Insitute of Vicenza (IRRIV) e da sempre organizzatore del meeting – Il nostro focus specifico è su una nuova disciplina che si chiama Critical Care Nephrology. Una disciplina ponte tra nefrologia e terapia intensiva. Ci lavorano specialisti di diverse discipline e ha un approccio olistico al malato, lo pone al centro della diagnosi e della terapia. Questa è una modalità nata proprio nel nostro ospedale, l’approccio è chiamato in tutto il mondo “Modello Vicenza” e ormai ha alle sue spalle un consolidata letteratura scientifica ed è adottato e apprezzato in Italia e all’estero”.