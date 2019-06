VICENZA – Al Comunale torna ‘Music for life” – Il programma

Ritorna, per il secondo anno consecutivo, ad animare il mese di luglio al Teatro Comunale Città di Vicenza, l’evento musicale Music for Life realizzato dal TCVI con l’International Lyric Academy (ILA), nell’ambito del progetto “L’Estate a Vicenza 2019” in collaborazione con il Comune di Vicenza; l’iniziativa estiva si compone di una serie di concerti di Musica da Camera, Musica Lirica, Musical e Opera, dieci appuntamenti musicali inprogramma da giovedì 11 a sabato 27 luglio, protagonisti oltre 100 giovani cantanti e musicisti, provenienti in gran parte dagli Stati Uniti, ma anche dal Sudafrica, Cina, Giappone, Corea, Australia e naturalmente dall’Italia. I biglietti sono già in vendita online sul sito www.tcvi,it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e tramite la App TCVI. I dieci concerti di Music for life edizione 2019 si terranno nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza e all’Odeo del Teatro Olimpico, con un’incursione in Sala Grande al TCVI per l’appuntamento finale che celebra i 25 anni di vita dell’ILA, con l’opera lirica “Don Giovanni” di Mozart, in programma il 26 e il 27 luglio; tutti i Concerti della rassegna – tranne l’Opera e la Maratona Mozartiana (in programma al Ridotto il 12 e il 13 luglio) – saranno ad ingresso libero.

La musica classica e l’opera, fatta dai giovani per i giovani, questo è il messaggio di Music for Life, l’iniziativa creata dal maestro Stefano Vignati: i musicisti che si esibiranno al TCVI e all’Odeo dell’Olimpico hanno infatti un’età compresa tra i 18 i 26 anni; sono tutti interpreti di grande talento, selezionati attraverso numerose audizioni internazionali. I giovani interpreti, alcuni accompagnati dalle loro famiglie, risiederanno a Vicenza per un mese e con le loro esibizioni si propongono di rappresentare al meglio la cultura musicale delle istituzioni universitarie da cui provengono, la Manhattan School of Music e la Columbia University di New York, la Drake University di Des Moines e l’Università del North Texas solo per citarne alcune; accanto agli studenti universitari si esibiranno, sia sul palco che nell’Orchestra, alcuni professionisti e giovani italiani selezionati con un casting nei mesi scorsi. Sarà molto intenso il lavoro dei musicisti e dei cantanti, con lezioni individuali e di gruppo, in programma tutti i giorni fino al tardo pomeriggio, per preparare i concerti offerti al pubblico vicentino. E dopo l’intenso training, gli studenti-artisti potranno godersi la bellezza di Vicenza.

La Direzione Artistica e Musicale di Music for Life è affidata al maestro Stefano Vignati, che dell’evento è anche il creatore, come già detto: Direttore d’Orchestra romano, nato nel 1965, Vignati è il fondatore dell’ILA e Direttore Artistico dell’American Opera Foundation di Los Angeles e, dal 2018, del Drake Opera Theater. Lavorare con i giovani e per i giovani, creando Musica per la loro Vita è la missione dell’International Lyric Academy che, proprio a Vicenza, festeggerà i suoi primi 25 anni. Per il Maestro Vignati: “È un onore e un piacere per me dirigere queste giovani promesse, che si affacciano al complesso mondo della Musica Classica e della Lirica con la speranza di diventare presto professionisti del settore. Il loro impegno e il brillante risultato finale al quale ci hanno abituato negli anni è la più grande ricompensa per tutti noi che dedichiamo loro esperienza, tempo e passione. Ed è un modo per ricordare a tutti che portare l’Opera nel mondo vuol dire parlare dell’Italia e della sua Cultura”.

L’edizione di Music for Life dello scorso anno è stata particolarmente felice per i giovani concertisti e cantanti, accolti con calore dal pubblico, e così l’esperienza vicentina sarà replicata anche quest’anno, con un programma particolarmente accattivante, aperto al pubblico e agli

appassionati. Si inizia giovedì 11 luglio alle 21 con il musical “Una Notte a Broadway”,per poi proseguire con una serie di concerti lirici (il 12 e 13 luglio la Maratona Mozartiana, il 14, 15, 16 e 18 luglio con le arie e le suggestioni delle opere più celebri interpretate dai giovani cantanti), e ancora una ricca antologia di brani cameristici, di autori vari, eseguite in formazioni variabili (il 18, 20 e 23 luglio), per concludersi venerdì 26 e sabato 27 luglio con una delle opere più celebri del repertorio mozartiano, il “Don Giovanni”, su libretto di Lorenzo Da Ponte, Orchestra Sinfonica, solisti e coro dell’ILA, diretti da Stefano Vignati, immagini virtuali e consulenza scenografica di Ivan Stefanutti, costumi dell’ Atelier Nicolao di Venezia.

I concerti di Music for Life sono aperti al pubblico (entrata gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili); sono a pagamento l’Opera “Don Giovanni” del 26 e 27 luglio (intero a 15 euro, ridotto under 30 e over 65 a 12 euro) e la Maratona Mozartiana del 12 e 13 luglio (intero a 10 euro, ridotto under 30 e over 65 a 8 euro): i biglietti sono in vendita alla biglietteria del TCVI aperta giovedì 4/11/18/25 luglio dalle 10.30 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.00 e un’ora prima degli spettacoli, online sul sito www.tcvi,it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca online sul sito www.tcvi,it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e tramite la App TCVI; sono previsti sconti per gli abbonati TCVI. Il telefono della biglietteria 0444/324442 è attivo per prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.00 fino al 26 luglio.

PROGRAMMA – MUSIC FOR LIFE 2019

Giovedì 11 Luglio

Ore 21.00Teatro Comunale di Vicenza, Ridotto

Una notte a broadway

Concerto-saggio dei giovani dell’International Lyric Academy

ispirato al Musical di Kander and Ebb “The World Goes ‘Round”

Ingresso: libero

Venerdì 12 Luglio

Sabato 13 Luglio

Ore 21.00Teatro Comunale di Vicenza, Ridotto

Maratona mozartiana

Concerto Lirico. Arie e duetti dalle Opere di Mozart. Orchestra da Camera dell’ILA

Solisti dell’International Lyric Academy

Ingresso: intero € 10 – ridotto € 8 (under 30 e over 65)

Domenica 14 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

PASSIONE OPERA

Concerto Lirico. Musiche di autori vari interpretate dai giovani Cantanti

dell’International Lyric Academy

Ingresso: libero

Lunedì 15 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

UN PALCO ALL’ OPERA

Concerto Lirico con scene d’Opera di autori vari

interpretate dai giovani Cantanti dell’International Lyric Academy

Ingresso: libero

Martedì 16 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

SALOTTO ‘800

Concerto Lirico. Musiche di autori vari tratte dal repertorio operistico

interpretate dai giovani Cantanti dell’International Lyric Academy

Ingresso: libero

Mercoledì 17 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

FLORILEGIO

I Solisti dell’Orchestra dell’ILA daranno vita ad un’antologia di brani cameristici in formazioni varie dal duo al quartetto. Musiche di autori vari

Ingresso: libero

Giovedì 18 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

UN PALCO ALL’OPERA

Concerto Lirico con scene d’Opera di autori vari

interpretate dai giovani Cantanti dell’International Lyric Academy

Ingresso: libero

Sabato 20 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

CANTO E INCANTO

I Solisti dell’Orchestra dell’ILA e i giovani Cantanti daranno vita ad un’antologia di brani cameristici, in formazioni varie dal duo al quartetto, e ad un pot-pourri di celebri arie operistiche

Musiche di autori vari

Ingresso: libero

Martedì 23 Luglio

Ore 21.00 Teatro Olimpico, Odeo del Teatro Olimpico

FLORILEGIO

I Solisti dell’Orchestra dell’ILA daranno vita ad un’antologia di brani cameristici

in formazioni varie dal duo al quartetto

Musiche di autori vari

Ingresso: libero

Venerdì 26 e Sabato 27 Luglio

Ore 21.00Teatro Comunale Città di Vicenza, Sala Maggiore

DON GIOVANNI

Musiche di W. A. Mozart, libretto di Lorenzo da Ponte

Solisti e Coro International Lyric Academy

Orchestra Sinfonica dell’ILA

Direttore d’Orchestra e Regia: Stefano Vignati

Immagini virtuali e consulenza scenografica: Ivan Stefanutti

Costumi: Atelier Nicolao, Venezia

Ingresso: intero € 15 – ridotto € 12 (under 30 e over 65)