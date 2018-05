VICENZA – Al Comunale “Cybercom: emozioni in rete” per gli alunni di elementari e medie

Finisce anche la sezione #TCVI EDUCATIONAL, i Progetti Formativi 2018 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, con un appuntamento teatrale dedicato alle riflessioni sulla tecnologia ed al suo utilizzo consapevole nel quotidiano: tre date mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 maggio alle 20.00 in Sala Grande, che vedono in scena “Cybercon: emozioni in rete”, un progetto a cura della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e Theama Teatro, realizzato in partnership con AIM SpA.

“Cybercon: emozioni in rete” è realizzato in collaborazione con Theama Teatro, con la regia di Anna Zago ed è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (6-13 anni); si inserisce nell’ambito del filone Il Teatro delle Emozioni, una delle sezioni dei progetti formativi della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, dedicata alle esperienze di avvicinamento al teatro. A livello di partnership, AIM SpA ha scelto di intervenire sui temi educativi in modo proattivo, con la realizzazione di un progetto teatrale dedicato al rapporto e all’uso della tecnologia nelle nuove generazioni, declinando anche in questa occasione e a favore dei cittadini di domani, la propria attenzione alla sostenibilità.Lo spettacolo del Comunale, tre date di tutto esaurito, è la restituzione finale di un lavoro fatto con le classi, dai coach (artisti-educatori) di Theama Teatro nei mesi scorsi professionisti che hanno guidato sla la parte educativa che quella artistica del progetto.

Il Teatro delle Emozioni rappresenta un percorso per mettere in rete l’esperienza teatrale di vari Istituti scolastici vicentini attraverso laboratori dedicati che si concludono con la messa in scena dello spettacolo “Cybercon: emozioni in rete”. dedicato all’uso intelligente e consapevole del cyberspazio. Nel progetto, dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, sono state coinvolte 28 classi di 6 diversi istituti scolastici: Istituto Manzoni scuola media Creazzo; Scuola media Breganze; Scuola Primaria Monteviale; Scuola Primaria Colombo Vicenza; Scuola Primaria Sarego; Istituto Scuola Primaria Farina Vicenza; complessivamente hanno partecipato 542 alunni, 26 insegnanti e 4 artisti educatori di Theama.

Il progetto – con lo spettacolo conclusivo in tre date – rappresenta una importante e profonda riflessione fatta nelle classi ed elaborata a livello teatrale in “Cybercon: emozioni in rete” sul rapporto tra la tecnologia, il suo utilizzo e le doti umane, necessarie in ogni tipo di relazione, tra gli uomini e con le cose. Non servono migliori competenze tecnologiche, ma più solide abilità sociali, una maggiore empatia, un’intelligenza emotiva superiore. Così, mentre si cerca di bilanciare l’impatto del digitale sullo sviluppo dei bambini con una maggiore formazione scientifica non si deve dimenticare di coltivare le loro abilità emotive e sociali e la stretta connessione con il pianeta che gli appartiene, la Terra. Così l’umanità nel prossimo futuro non rischierà di evolversi come dei cyborg, superuomini metà umani e metà robot, ma resterà semplicemente ciò che è in sua natura essere, ovvero formata da esseri umani.

Il messaggio finale del progetto formativo è molto forte, e anche il Teatro Comunale diventa il luogo dove catalizzare energie, accendere passioni, favorire le capacità espressive dei giovanissimi approfondendo temi fondamentali per lo sviluppo di una coscienza individuale, per essere cittadini informati e consapevoli. Un teatro, luogo delle mozioni e della formazione.