VICENZA – AimFacile: come pagare la sosta in città senza commissioni

AimFacile, già disponibile la nuova app per pagare la sosta in città senza commissioni

Un’opportunità in più per il pagamento tramite cellulare della sosta sulle strisce blu e nei parcheggi in struttura, grazie alla nuova app gratuita “AimFacile” creata da Aim Mobilità. La novità è stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino dall’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza, assieme all’amministratore unico di Aim Mobilità Piercarlo Pucci, e consente a chi paga la sosta sulle strisce blu di utilizzare un servizio privo di commissioni, anche se limitato alla sola città di Vicenza. Da un paio di settimane la società che gestiva l’applicazione per gli smartphone usata per il pagamento della sosta (“Sostafacile”) è stata assorbita da un nuovo gestore, EasyPark, diffuso in moltissime città italiane ed estere, ma che applica commissioni, seppur contenute, agli importi della sosta, e non consentiva il pagamento nei parcheggi a sbarra.

Per accedere all’app AimFacile (scaricabile dagli store per Android e Apple oppure tramite il sito www.aimfacile.brav.it), basta registrarsi gratuitamente caricando un credito di sosta minimo di 10 euro tramite carta di credito, interamente utilizzabile per pagare il parcheggio: non sono infatti previsti costi di iscrizioni, abbonamento o commissioni.

Per pagare poi la sosta va selezionata la zona evidenziata sui cartelli presenti sul posto o suggerita dall’app stessa tramite geolocalizzazione, va quindi selezionata o inserita la targa del veicolo e cliccato su “inizio sosta”. Una volta tornati all’auto, basterà cliccare su “fine sosta” per terminare il pagamento, che sarà addebitato per il tempo effettivamente utilizzato. Oltre a questa modalità di sosta a consumo, è comunque possibile acquistare anche un periodo di sosta specifico, indicando l’orario di fine ed eventualmente prolungarlo, anche a distanza, qualora stesse scadendo, con un sistema di avvisi di sosta o credito in esaurimento.

Con la nuova app AimFacile è inoltre possibile pagare la sosta nei parcheggi a sbarra di Vicenza, digitando o inquadrando il codice a barre presente sul biglietto ritirato alla colonnina in entrata al parcheggio. Ancora, l’app consente di accedere a “Pass”, l’applicativo che permette di rinnovare gli abbonamenti di sosta sugli stalli gialli o blu di Vicenza.