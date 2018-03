VICENZA – AIM: fine settimana di asfaltature

A partire da giovedì 29 marzo, in concomitanza con l’inizio delle vacanze scolastiche, AIM darà il via ad una serie di asfaltature definitive in quelle zone interessate mesi fa da lavori di scavo per la manutenzione e ampliamento del teleriscaldamento. Si tratta di brevi tratti, per non più di 15 metri di lunghezza e di 5 di larghezza, nelle seguenti vie cittadine: via Legione Gallieno civ. 58, lato Istituto Rossi; via Ceccarini subito dopo rotatoria di Borgo Scroffa, corsia est direzione ospedale; via Fratelli Bandiera civico 6, prima delle celle mortuarie sullo stesso lato; via Mora al civico 87, nel tratto da Baden Powell a viale Cricoli, di fronte all’Istituto Montagna.

Gli interventi avranno durata inferiore alla giornata lavorativa per ciascuna delle aree interessate ed inizieranno alle 8.30 circa, interesseranno una sola corsia di marcia. Il traffico locale in zona sarà regolato da movieri. Più impegnativo, invece, l’intervento di via Strasburgo, di fronte alle scuole Due Giugno, che impegnerà anche la giornata di venerdì 30 marzo. In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi slitteranno alla prossima settimana, a partire da martedì 3 aprile.