VICENZA – AIM: Beccariette e Mure Carmini, limitazioni al traffico

Da ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura definitiva in Stradella delle Beccariette e Contrà Mure Carmini, a completamento dei lavori della posa dei sottoservizi realizzata lo scorso anno.

Salvo imprevisti o maltempo, l’intervento di posa del manto di usura definitivo sarà ultimato entro sabato 23 giugno p.v.

Per l’esecuzione in sicurezza delle opere, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare nelle due strade, eccetto per i residenti e frontisti ma limitatamente per l’accesso in proprietà privata.

Sarà comunque sempre garantito il transito veicolare e pedonale da Contrà Ponte Novo e verso il parcheggio Fogazzaro, e viceversa.