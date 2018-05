VICENZA – AIM Amcps: nei cimiteri solo acqua trattata contro le zanzare

AIM Amcps ultimerà in questi giorni il posizionamento nei cimiteri cittadini di una ventina di cisterne contenenti acqua trattata con sostanze per la disinfestazione delle zanzare comuni e delle zanzare tigre. Saranno pertanto chiusi tutti i rubinetti e le fontanelle presenti, e chi vorrà rifornirsi di acqua per vasi e fiori, dovrà farlo accedendo esclusivamente ad una delle cisterne che erogherà, ovviamente, acqua non potabile. Le cisterne resteranno in funzione fino alla fine di ottobre e saranno così distribuite: tredici nel cimitero Maggiore, una nel cimitero di Bertesina, una nel cimitero di Settecà, una nel cimitero di Casale, una nel cimitero di Polegge, due contenitori nel cimitero di Longara e due nel cimitero di Maddalene.