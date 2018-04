VICENZA – AIM Amcps: la manutenzione del verde diventa ecosostenibile

Con l’arrivo della primavera, la manutenzione del verde a Vicenza, in Centro e nei parchi storici diventa ecosostenibile e innovativa, sia dal punto di vista energetico che ambientale. L’iniziativa di AIM Amcps, denominata Silent city e Fleet service, lo scopo di introdurre, nella gestione del verde cittadino, attrezzature elettriche tecnologicamente avanzate in grado di minimizzare l’impatto ambientale in termini di emissioni gassose e di rumore, connesse ad un sistema di monitoraggio informatizzato, tramite la posa di sensori sulle attrezzature in grado di raccogliere i dati di utilizzo delle macchine e il livello di vibrazioni assorbite dall’operatore. Dopo una prima sperimentazione condotta lo scorso anno, in collaborazione con la cooperativa Elica, AIM Amcps continuerà nelle prossime settimane la cura manutentiva delle aree verdi della Circoscrizione 1 impiegando attrezzature elettriche a batteria, come decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, motopotatori e soffiatori, tutti strumenti tecnologicamente molto avanzati, che consentono di minimizzare gli impatti ambientali sia sul versante delle emissioni gassose che dei rumori, nel rispetto di residenti e dei passanti.

La forte componente tecnologica inciderà anche in una più efficiente gestione delle attrezzature grazie al continuo monitoraggio dei parametri che permettono di prevenire usure e guasti delle attrezzature e una maggior attenzione alla salute degli operatori, dato che non vi sono più emissioni gassose, né livelli di rumore dannosi per l’udito, mentre la misurazione delle vibrazioni assorbite permette di intervenire prima che queste possano generare eventuali fastidi all’operatore. Al rientro giornaliero dei mezzi, tutti i dati sono poi scaricati automaticamente in modalità wireless alla stazione di controllo centrale, che costruirà una banca dati utile all’organizzazione programmata del personale e del parco macchine. Per una gestione ecosostenibile del verde pubblico, AIM Amcps ha scelto come proprio partner ufficiale il noto gruppo Husquarna, distribuito in esclusiva in Italia da Fercad, un’azienda che ha sede proprio a Vicenza.

La Circoscrizione 1, che comprende il centro, i parchi storici e parcheggi cittadini, ha una estensione di 331.321 metri quadrati di prati e 4.311 metri di siepi, e rappresenta il 32% delle aree verdi date in gestione dal Comune ad AIM Amcps.