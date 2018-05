VICENZA – AIM Ambiente: gratis anche una seconda chiavetta

A partire da ieri 14 maggio, AIM Ambiente ha messo a disposizione delle utenze servite dal sistema di raccolta del rifiuto secco mediante cassonetti a calotta, anche una seconda chiavetta gratuita per ogni utenza TARI. L’iniziativa di AIM Ambiente intende incentivare il corretto conferimento da parte dei cittadini al fine di contrastare l’abbandono a terra dei rifiuti. Vale la pena ricordare che la tassa sui rifiuti a Vicenza non è calcolata sulla base del numero dei conferimenti, ma sui parametri della superficie e del numero dei componenti l’unità abitativa interessata. Per ricevere la seconda copia della chiavetta basta recarsi in contrà Mure san Rocco 25, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 11, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15.30, oppure su appuntamento chiamando lo 0444 394008 o lo 0444 397493. Le successive chiavette saranno disponibili al costo di 5 euro.