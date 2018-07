VICENZA – Aim, a un soggetto esterno l’analisi del gruppo

Ieri mattina la giunta ha deliberato di affidare, con procedura selettiva, a un soggetto esterno e indipendente l’analisi e la valutazione strutturale e funzionale del gruppo Aim. “In considerazione della delibera di assestamento del bilancio approvata ieri sera dal consiglio comunale, dove è prevista la possibilità dell’amministrazione di avvalersi di incarichi esterni particolarmente qualificati in ordine all’esame della situazione economica-finanziaria delle societa partecipate – ha precisato il vicesindaco e assessore alle risorse economiche Matteo Tosetto –, la giunta ha stabilito di affidare, con procedura selettiva, a un soggetto esterno e indipendente, il compito di valutare lo stato di salute complessivo di tutto il gruppo Aim in vista delle prossime scelte che dovranno essere prese da questa amministrazione in campo societario”. Oggetto dell’incarico saranno l’analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria del gruppo e delle singole società; la valutazione delle performance industriali; l’esame degli aspetti fiscali e legali relativi al contenzioso in essere, comprese tariffe e concessioni; l’analisi della situazione del personale; l’esame di ipotesi aggregative.