Vicenza ai forum internazionali di Bonn con un progetto sul rischio idrogeologico

Si sono svolti nei giorni scorsi a Bonn il Forum Europeo della Resilienza urbana e il Global Forum su resilienza urbana e adattamento,due appuntamenti internazionali che hanno offerto una piattaforma di incontro tra rappresentanti di città europee e stakeholder per discutere di strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e di costruzione della resilienza urbana.

Anche Vicenza è stata presente ai due appuntamenti con due funzionari del servizio ambiente e dell’ufficio politiche comunitarie, per portare la propria testimonianza sui temi dell’incontro e per presentare possibili soluzioni e opportunità di collaborazione.

I forum sono organizzati da ICLEI (Local Governments for Sustainability) in collaborazione con l’Agenzia Europea per l’Ambiente e nell’edizione 2019 si occupano in particolare di soluzioni ambientali per la resilienza urbana, di governance multilivello per i piani di adattamento e di sostenibilità economica della resilienza e dell’adattamento.

Vicenza ha presentato, tra l’altro, all’European Urban Resilience Forum, nella sessione moderata da Giorgia Rambelli di Convenant of Mayors la metodologia adottata nel progetto LIFE Veneto ADAPT (di cui il Comune di Vicenza è partner) realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea. Il progetto sviluppa una metodologia e strumenti operativi per l’adattamento ai cambiamenti climatici, replicabili per un’Europa più resiliente, ottimizzando e rendendo più efficace la capacità di risposta a livello regionale, con un’attenzione specifica al rischio idrogeologico. Oltre a Vicenza partecipano al progetto i Comuni di Padova (capofila), Treviso, Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere.

Sono intervenute alla sessione, oltre ai rappresentanti di Vicenza, le città di Rotterdam (Danimarca), Almada (Portogallo), Saldus (Lettonia), Pays Vasco (Spagna).