VICENZA – Aggredisce e rapina una donna per strada, rincorso da due giovani e arrestato

Una vicentina di 69 anni è stata aggredita e rapinata in via Zanardelli ieri pomeriggio.La signora stava guardando una vetrina quando è stata presa per il collo e buttata a terra per essere scippata della borsa dal 25enne Vasile Porojan, già noto alle forze dell’ordine. Prontamente dopo aver assistito alla scena due giovani sono intervenuti inseguendo e bloccando il ladro in fuga. Arrivata la polizia, gli agenti hanno proceduto all’arresto del ladro, in via Tecchio.