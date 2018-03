VICENZA – Adotta anche tu un Papero!

Fino al 30 marzo, in occasione della Santa Pasqua, Team for children Vicenza Onlus sarà al Palladio con un gazebo di raccolta fondi. “Adotta anche tu un Papero” è la storica campagna promossa dall’Associazione vicentina che sostiene il reparto pediatrico ed il day hospital oncoematologico dell’ospedale San Bartolo di Vicenza e, da qualche tempo, anche gli altri ospedali del Vicentino, per essere ancor più vicina ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie. “I vicentini sono sempre molto attenti al lavoro che facciamo nel territorio – commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – e non mancano di essere generosi per sostenere le nostre iniziative di carattere sanitario e sociale, a supporto delle famiglie con piccoli pazienti ricoverati al San Bortolo o al San Bassiano”. La presenza con un gazebo di solidarietà al Palladio è strategica per incontrare le famiglie e sensibilizzarle rispetto all’impegno di solidarietà di Team for children Vicenza Onlus. “Anche un solo euro di aiuto – conclude la presidente Scarrico – se fosse riconosciuto da ciascun vicentino porterebbe alla solidarietà una cifra non indifferente, che poi ritornerebbe in azioni concrete a favore di cittadini e famiglie. Bisogna riflettere su questo ed agire di conseguenza”. Il ricavato andrà a favore del progetto Vicenza Ospitale, che è sempre più vicino e sarà rivolto a tutti i familiari dei bambini ricoverati con qualsiasi patologia.