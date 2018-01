VICENZA – ADDIO A WALTER STEFANI, LO RICORDIAMO COSÍ (…LA VICENZA DI 40 ANNI FA)

Vicenza ha perso tanto negli ultimi tempi. Si discute giustamente di banca e squadra ma a molti, moltissimi, mancherà Walter Stefani. Se n’è andato a 93 anni dopo una vita passata nel segno dell’amore per Vicenza. I suoi articoli, le sue interviste, le sue ricostruzioni storiche della vita comune e meno comune della città ci hanno sempre accompagnato. Antonio Di Lorenzo gli rende omaggio nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Noi lo ricordiamo così. L’abbiamo intervistato diverse volte perché sapevamo che solo lui poteva far rivivere con le parole la memoria storica di Vicenza, in una maniera originale, gustosa e raffinata quanto unica. Pensiamo di onorare la sua memoria semplicemente riproponendovi alcune delle interviste che gli abbiamo fatto. In copertina la prima parte di un lungo servizio in cui ci racconta della Vicenza degli anni ’70, dall’Everest di lusso ai balli in Basilica. Qui sotto i link ad altri servizi

