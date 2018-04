VICENZA – Addetta OVS anti-ladri: ne becca tre in un’ora

In pochi riescono a farla franca se si trovano davanti l’addetta 27enne dell’Ovs del Centro Palladio. Ieri pomeriggio, nel giro di un’ora, dalle 16 e 30 alle 17 e 30, la giovane donna è riuscita ad intercettare prima una donna rumena e poi due ucraini, che tentavano di rubare merce.

Nel primo caso, una donna rumena di 45 anni è stata colta in flagranza dall’addetta dopo che aveva tolto le placche antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento, per un totale di 25 euro. Sul posto è stata chiamata la polizia e la 45enne è stata denunciata per tentato furto aggravato.

Analoga situazione un’ora dopo, quando la stessa addetta ha tenuto d’occhio due ucraini, un giovane di 21 anni (iniziali H.H.) e una ragazza di 28 anni (iniziali M.N.). Anche loro avevano occultato alcuni capi di abbigliamento per un ammontare di 25 euro, dopo aver asportato le placche antitaccheggio. Per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.